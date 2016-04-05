Новый конкурент Маслова и Петрова: от Нижнего Тагила в выборах в Госдуму будет участвовать глава полиции
5 апреля 2016, 10:50ПолитикаТимофей Данилов
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Начальник Нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров зарегистрировался на праймериз «Единой России» в качестве кандидата в Государственную думу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Кандидатура силовика уже одобрена в полицейском Главке Свердловской области. Стоит отметить, что полковник Абдулкадыров – первый высокопоставленный силовик в регионе, решивший стать кандидатом в Госдуму РФ.
Известно, что конкуренцию Ибрагиму Абдулкадырову составят действующий депутат ГД Александр Петров, спикер городской думы и бывший лидер тагильских единороссов Александр Маслов, а также политик Алексей Багаряков. Все кандидаты примут участие в праймериз «Единой России» по Нижнетагильскому округу. Но только один будет представлять эту партию в Государственной думе.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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