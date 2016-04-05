Новый конкурент Маслова и Петрова: от Нижнего Тагила в выборах в Госдуму будет участвовать глава полиции

Кандидатура силовика уже одобрена в полицейском Главке Свердловской области. Стоит отметить, что полковник Абдулкадыров – первый высокопоставленный силовик в регионе, решивший стать кандидатом в Госдуму РФ.

Известно, что конкуренцию Ибрагиму Абдулкадырову составят действующий депутат ГД Александр Петров, спикер городской думы и бывший лидер тагильских единороссов Александр Маслов, а также политик Алексей Багаряков. Все кандидаты примут участие в праймериз «Единой России» по Нижнетагильскому округу. Но только один будет представлять эту партию в Государственной думе.