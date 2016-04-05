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Новый конкурент Маслова и Петрова: от Нижнего Тагила в выборах в Госдуму будет участвовать глава полиции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый конкурент Маслова и Петрова: от Нижнего Тагила в выборах в Госдуму будет участвовать глава полиции

5 апреля 2016, 10:50ПолитикаТимофей Данилов
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