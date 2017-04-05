Дмитрий Ноженко уволен с поста министра экономики Свердловской области

О кадровых перестановках Евгений Куйвашев объявил на правительственном заседании. Дмиртий Ноженко подал в отставку, являясь министром экономики Свердловской области. Куйвашев, объясняя подписание указа об увольнении Ноженко, заявил о том, что тем самым он выполняет просьбу главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба.

Предполагаемым новым местом работы экс-министра будет администрация Ленинского района, где он будет назначен главой. Комментируя ситуацию, губернатор, обратившись к Ноженко, заявил, что его опыт, умения и знания принесут несомненную пользу на новой должности.

Дмитрий Ноженко занимал должность министра экономики с 2012 года. Кандидатами на освободившееся кресло министра называют заместителя губернатора Александра Высокинского и главу «Водоканала» уральской столицы Александра Ковальчика, сообщает «Екатеринбург-ТВ».