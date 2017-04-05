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Дмитрий Ноженко уволен с поста министра экономики Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дмитрий Ноженко уволен с поста министра экономики Свердловской области

5 апреля 2017, 13:35Политика
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