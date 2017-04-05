Хорошо ли работали чиновники Нижнего Тагила в 2016 году? Оцените!

Какое управление или отдел администрации Нижнего Тагила работал лучше всех в 2016 году? Это смогут определить все пользователи TagilCity.ru в рамках Премии «Человек года».

В администрации Нижнего Тагила принято решение выявить подразделение, чью работу за минувший год тагильчане оценивают наиболее высоко. Среди номинантов находятся и районные администрации. Таким образом, в Премии «Человек года» в 2017 году появилась еще одна номинация, где победитель будет определен пользовательским голосованием.

Подразделения муниципалитета Нижнего Тагила - отделы и управления - представлены в номинации «Управление года». На странице каждого управления описаны реализуемые функции и решаемые задачи. Жители города могут оценить деятельность администрации Нижнего Тагила и отдать свой голос за то управление или тот отдел, чья работа в минувшем году была наиболее заметна и эффективна.

Итоги станут известны 20 апреля на церемонии вручения Премии. Голосование продлится до 18.00 20 апреля 2017 года.

Оценить работу администрации Нижнего Тагила