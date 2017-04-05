Метро в Екатеринбурге будет проверено на уязвимость по поручению губернатора

В связи с событиями в Санкт-Петербурге, в столице Урала будет усилен досмотр подземки. По мнению Евгения Куйвашева, этот теракт напомнил России о необходимости единства действий в борьбе с терроризмом.

Я направил телеграмму с соболезнованием губернатору Санкт-Петербурга, жителям северной столицы, заверил петербуржцев в том, что мы готовы оказать всю необходимую в этот трудный час помощь и поддержку.

Так, руководители силовых структур Екатеринбурга в рамках своих полномочий активизируют работу в нашем регионе, передает E1.ru.