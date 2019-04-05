Чемезов ищет кандидата на пост министра экономики Свердловской области

Заместитель губернатора по стратегической политике Олег Чемезов в настоящее время выполняет функции министра экономики региона. Он пояснил, что представителей своей бывшей команды из Тюмени перевозить в Свердловскую область не планирует, а подходящих кандидатур на пост министра в регионе нет. В беседе с журналистами вице-губернатор подчеркнул, что обратит внимание на предложения СМИ.