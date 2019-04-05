Чемезов ищет кандидата на пост министра экономики Свердловской области
Сегодня, 15:15ПолитикаФото: gubernator96.ru
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Вице-губернатор Свердловской области заявил о необходимости определиться с кандидатурой на пост министра экономики региона в ближайшее время, сообщает ЕАН.
Заместитель губернатора по стратегической политике Олег Чемезов в настоящее время выполняет функции министра экономики региона. Он пояснил, что представителей своей бывшей команды из Тюмени перевозить в Свердловскую область не планирует, а подходящих кандидатур на пост министра в регионе нет. В беседе с журналистами вице-губернатор подчеркнул, что обратит внимание на предложения СМИ.
Считайте это публичной офертой. Обязательно обращу внимание на ваши предложения, я же всех вас читаю,заявил Чемезов.
Должность министра экономики Свердловской области является вакантной после того, как Александр Ковальчик занял пост первого заместителя мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.
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