Чудновец намерена составить конкуренцию Шипулину на довыборах в Госдуму

Девушка сообщила, что на предвыборную кампанию ей нужны деньги, но, как написала Чудновец, идти к кому-либо на поклон она не хочет. Поэтому просит всех неравнодушных помочь ей финансово. При этом, денежные средства она просит переводить на карту ее мамы.

Пока о начале избирательной кампании не объявлено официально, я не могу вести агитацию и собирать на неё средства. Но это не мешает нам просто сделать что-то хорошее для людей и через добрые дела рассказать о инициативе будущего выдвижения народного независимого кандидата. Поэтому я прошу вас пожертвовать, кто сколько сможет, лично мне, а со своей стороны я обещаю, что потрачу все собранные деньги на помощь нуждающимся,пишет Евгения.