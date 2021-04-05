«Горячая линия» и консультационный пункт накануне призыва заработали в Екатеринбурге

В военной прокуратуре Екатеринбургского гарнизона в преддверии весеннего призыва с 1 апреля организован консультативно-правовой центр по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва граждан на военную службу и направления на альтернативную гражданскую службу.
Также в военной прокуратуре сообщают, что возобновлена работа «горячей линии», куда жители региона могут обратиться с вопросами и за консультациями по законодательству, связанному с прохождением военной службы.
Консультативно-правовой центр военной прокуратуры Екатеринбургского гарнизона расположен на улице Луначарского, 215/2. Прием граждан проводится с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.
Телефон «горячей линии» 8 (343) 254-01-66.