«Горячая линия» и консультационный пункт накануне призыва заработали в Екатеринбурге

«Горячая линия» и консультационный пункт накануне призыва заработали в Екатеринбурге
Сегодня, 17:43ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
В преддверии весеннего призыва в Екатеринбурге заработали «горячая линия» и консультационный пункт по призыву на военную службу

В военной прокуратуре Екатеринбургского гарнизона в преддверии весеннего призыва с 1 апреля организован консультативно-правовой центр по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва граждан на военную службу и направления на альтернативную гражданскую службу.

Также в военной прокуратуре сообщают, что возобновлена работа «горячей линии», куда жители региона могут обратиться с вопросами и за консультациями по законодательству, связанному с прохождением военной службы.

Консультативно-правовой центр военной прокуратуры Екатеринбургского гарнизона расположен на улице Луначарского, 215/2. Прием граждан проводится с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.

Телефон «горячей линии» 8 (343) 254-01-66.

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