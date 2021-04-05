4 апреля свердловчанина с маленьким ребенком сбил на пешеходном переходе водитель иномарки. Семья из четырех человек возвращалась домой из гостей, когда на главу семейства и младшую ночь наехала машина.

В Среднеуральске вечером 4 апреля 52-летний водитель автомобиля Honda, ехавший со стороны Верхней Пышмы в направлении поселка Коптяки, наехал на двух пешеходов мужчину и его трехлетнюю дочь. В этот вечер семья из четырех человек (родители и двое детей) возвращалась домой из гостей. Как выяснили на месте место происшествия сотрудники ГИБДД, глава семейства шел впереди жены со старшей дочерью, а маленькая дочь сидела у него на шее. Дойдя до нерегулируемого пешеходного перехода, они остановились. Так как с левой стороны их пропускал автомобиль, они начали переход. Но на середине дороги женщина увидела приближающуюся справа машину и остановилась. Тем временем, а муж с дочерью продолжили переход,рассказали подробности в Госавтоинспекции. В результате ДТП мужчина и трехлетний ребенок были доставлены в больницу. Мужчину госпитализировали, а девочку осмотрели и, не обнаружив серьезных травм, отпустили домой. Стражи правопорядка выяснили, что в момент ДТП водитель иномарки был трезв. В данный момент в ГИБДД по Свердловской области организовано расследование происшествия. Напомним, 2 апреля 60-летний свердловчанин погиб под колесами отечественной легковушки. В результате столкновения он разбил головой лобовое стекло отечественной легковушки. 60-летний свердловчанин погиб под колесами отечественной легковушки

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