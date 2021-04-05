Свердловчанина с маленьким ребенком сбил на пешеходном переходе водитель иномарки

Свердловчанина с маленьким ребенком сбил на пешеходном переходе водитель иномарки
Сегодня, 12:14ПолитикаФото: ГИБДД по Свердловской области
4 апреля свердловчанина с маленьким ребенком сбил на пешеходном переходе водитель иномарки. Семья из четырех человек возвращалась домой из гостей, когда на главу семейства и младшую ночь наехала машина.

В Среднеуральске вечером 4 апреля 52-летний водитель автомобиля Honda, ехавший со стороны Верхней Пышмы в направлении поселка Коптяки, наехал на двух пешеходов мужчину и его трехлетнюю дочь.

В этот вечер семья из четырех человек (родители и двое детей) возвращалась домой из гостей. Как выяснили на месте место происшествия сотрудники ГИБДД, глава семейства шел впереди жены со старшей дочерью, а маленькая дочь сидела у него на шее.

Дойдя до нерегулируемого пешеходного перехода, они остановились. Так как с левой стороны их пропускал автомобиль, они начали переход. Но на середине дороги женщина увидела приближающуюся справа машину и остановилась. Тем временем, а муж с дочерью продолжили переход,рассказали подробности в Госавтоинспекции.

В результате ДТП мужчина и трехлетний ребенок были доставлены в больницу. Мужчину госпитализировали, а девочку осмотрели и, не обнаружив серьезных травм, отпустили домой.

Стражи правопорядка выяснили, что в момент ДТП водитель иномарки был трезв. В данный момент в ГИБДД по Свердловской области организовано расследование происшествия.

Напомним, 2 апреля 60-летний свердловчанин погиб под колесами отечественной легковушки. В результате столкновения он разбил головой лобовое стекло отечественной легковушки.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиедтпобщество
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы