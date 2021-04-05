Свердловчанина с маленьким ребенком сбил на пешеходном переходе водитель иномарки

В Среднеуральске вечером 4 апреля 52-летний водитель автомобиля Honda, ехавший со стороны Верхней Пышмы в направлении поселка Коптяки, наехал на двух пешеходов мужчину и его трехлетнюю дочь.
В этот вечер семья из четырех человек (родители и двое детей) возвращалась домой из гостей. Как выяснили на месте место происшествия сотрудники ГИБДД, глава семейства шел впереди жены со старшей дочерью, а маленькая дочь сидела у него на шее.
Дойдя до нерегулируемого пешеходного перехода, они остановились. Так как с левой стороны их пропускал автомобиль, они начали переход. Но на середине дороги женщина увидела приближающуюся справа машину и остановилась. Тем временем, а муж с дочерью продолжили переход,рассказали подробности в Госавтоинспекции.
В результате ДТП мужчина и трехлетний ребенок были доставлены в больницу. Мужчину госпитализировали, а девочку осмотрели и, не обнаружив серьезных травм, отпустили домой.
Стражи правопорядка выяснили, что в момент ДТП водитель иномарки был трезв. В данный момент в ГИБДД по Свердловской области организовано расследование происшествия.
Напомним, 2 апреля 60-летний свердловчанин погиб под колесами отечественной легковушки. В результате столкновения он разбил головой лобовое стекло отечественной легковушки.