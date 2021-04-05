Свердловские дайверы закрыли зимний сезон в заброшенном карьере под Нижним Тагилом

Свердловские дайверы закрыли зимний сезон в заброшенном карьере под Нижним Тагилом
Сегодня, 09:49ПолитикаФото: Александр Горовец
Свердловские дайверы массово закрыли зимний сезон в заброшенном карьере «Лазурный» под Нижним Тагилом и организовали фото сессию среди подводных ландшафтов и затопленного самолета.

Дайверы из екатеринбургского центра «Тритон» погрузились под лед затопленного карьера «Лазурный» под Нижним Тагилом, чтобы массово закрыть зимний сезон.

В погружении приняли участие 16 дайверов, в том числе инструктор по дайвингу UralDiving Александр Горовец.

В апреле есть такая особенность — подо льдом становится намного светлее. Когда на льду лежит снег, то видимость хоть и хорошая, но темно, снег препятствует проходу солнечных лучей. А приходит весна, снег тает, и под водой очень хорошая видимость, даже лучше, чем в Красном море,рассказал Е1 Александр.

По его словам, погружения в водоем весной могут быть ограничены из-за плохой видимости под водой во время таяния снега, а также из-за возможных крупных льдин, которые будут плавать на поверхности, перемещаться и препятствовать возвращению дайверов с глубины карьера.

Напомним, суд запретил дайверам погружаться в карьер «Лазурный» под Нижним Тагилом. Причиной стало незаконное использование водного объекта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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обществоэкстримдайвинг
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