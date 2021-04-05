Свердловские дайверы закрыли зимний сезон в заброшенном карьере под Нижним Тагилом

В апреле есть такая особенность — подо льдом становится намного светлее. Когда на льду лежит снег, то видимость хоть и хорошая, но темно, снег препятствует проходу солнечных лучей. А приходит весна, снег тает, и под водой очень хорошая видимость, даже лучше, чем в Красном море,рассказал Е1 Александр.