В Екатеринбурге начался поиск пропавшего неделю назад молодого мужчины Артема Татаринова. О местонахождении 29-летнего екатеринбуржца ничего не известно с 26 марта.

Поиск 29-летнего Татаринова Артема Сергеевича, о местонахождении которого ничего не известно с 26 марта, начали добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт». В день пропажи молодой мужчина был одет в черную ветровку и темно-синие спортивные штаны, черные короткие сапоги и черную кепку. С собой у Артема была черная барсетка. Приметы: нормальное телосложение, рост 175 сантиметров, серо-голубые глаза, короткие светло-русые волосы. Всех жителей Екатеринбурга и области, которые знают о местонахождении Артема Татаринова или обстоятельствах его исчезновения, просят сообщить по телефону: 89043831748 или на горячую линию ПО «ЛизаАлерт» 88007005452. Напомним, с 22 марта в Екатеринбурге ищут 17-летнюю студентку и ее друга. Поиском также занимаются волонтеры «ЛизаАлерт». Студентку и ее друга ищут в Екатеринбурге 10 дней

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