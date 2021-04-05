В Екатеринбурге начался поиск пропавшего неделю назад молодого мужчины

В Екатеринбурге начался поиск пропавшего неделю назад молодого мужчины
Сегодня, 10:20ПолитикаФото: ПО «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге начался поиск пропавшего неделю назад молодого мужчины Артема Татаринова. О местонахождении 29-летнего екатеринбуржца ничего не известно с 26 марта.

Поиск 29-летнего Татаринова Артема Сергеевича, о местонахождении которого ничего не известно с 26 марта, начали добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

В день пропажи молодой мужчина был одет в черную ветровку и темно-синие спортивные штаны, черные короткие сапоги и черную кепку. С собой у Артема была черная барсетка.

Приметы: нормальное телосложение, рост 175 сантиметров, серо-голубые глаза, короткие светло-русые волосы.

Всех жителей Екатеринбурга и области, которые знают о местонахождении Артема Татаринова или обстоятельствах его исчезновения, просят сообщить по телефону: 89043831748 или на горячую линию ПО «ЛизаАлерт» 88007005452.

Напомним, с 22 марта в Екатеринбурге ищут 17-летнюю студентку и ее друга. Поиском также занимаются волонтеры «ЛизаАлерт».

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