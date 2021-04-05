«Взрыв» предотвращен на очистных сооружениях в Верхней Салде

31 марта в Верхней Салде прошла командно-штабная тренировка по отработке действий в случае возникновения террористической угрозы на территории городского округа.
Ведомства оперативного реагирования: полиция, медики скорой помощи, пожарные расчеты, кинологи, а также другие ответственные лица бросили все силы на то, чтобы предотвратить «взрыв» на территории городских хозяйственно-бытовых очистных сооружении. По легенде там неизвестные заложили взрывное устройство.
Персонал сооружений после включения сигнала «сирена» был эвакуирован и разместился на безопасном удалении.
В операции участвовали 23 человека и 10 единиц техники Росгвардии, МО МВД России «Верхнесалдинский», ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», а также 33 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского ГО», отделения Управления ФСБ России, представители администрации Верхнесалдинского ГО, уточняет пресс-служба городской администрации.
Конечно, обнаруженный силовиками подозрительный предмет, оказался муляжом взрывного устройства. Однако должные выводы участники командно-штабной тренировки сделали позже — на заседании координационной группы. Там была дана оценка отработке вопросов ситуационного реагирования на угрозы террористического характера и готовность муниципальных служащих и работников к действиям по пресечению террористического акта и спасению людей.
Обеспечение безопасности стратегических объектов — комплексная задача антитеррористической комиссии. Её успешное выполнение зависит от эффективного применения людских ресурсов, специальной техники, а также высокого уровня координации межведомственного взаимодействия, сказал глава округа Константин Носков.
Он отметил, что по итогам штабных учений поставленная задача по эвакуации людей и нейтрализации взрывного устройства участниками была выполнена слаженно, оперативно и в полном объеме.
Напомним, в конце марта учения по устранению аварийного розлива топлива и спасению пострадавшего провели сотрудники ЦЗН в Нижнем Тагиле.