Александр Мишарин намерен сохранить льготы на проезд для федеральных льготников

Ежегодное пособие на проезд по территории Среднего Урала на всех видах городского пассажирского транспорта и на пригородном транспорте в 600 рублей ветераны боевых действий, инвалиды и ряд других категорий граждан получали в соответствии с постановлением правительства Свердловской области. В 2009 году пособие получили около 400 тысяч граждан.

«Это разовая дотация, но, тем не менее, важная – она позволяет ветеранам чувствовать себя активными гражданами. Поэтому губернатором принято решение о том, что эта льгота для ветеранов и инвалидов в 2010 году сохранится, то есть они будут точно также получать 600 рублей, но не из федерального, а из областного бюджета», - сказал глава Администрации губернатора.Он пояснил, что Александр Мишарин выйдет в Законодательное Собрание Свердловской области с инициативой учесть средства на эти цели при корректировке бюджета 2010 года, сообщает департамент информационной политики главы региона.