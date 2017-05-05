50 не отчитавшихся по доходам депутатов будут проверены прокуратурой Свердловской области
5 мая 2017, 08:40Политика
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В региональной прокуратуре начались проверки в отношении 50 депутатов из Свердловской области, передает ИА REGNUM.
Поводом такой инициативы стали нарушения сроков подачи деклараций о доходах. Согласно закону, депутаты обязаны сообщать о своих доходах до 30 апреля, а в мае у них есть возможность внести в документы уточнения.
Отмечается, что все депутаты Госдумы из нашей области в полном объеме отчитались по доходам. Вопросы остаются к 50 выборным представителям региона, у которых отсутствуют сведения о доходах за 2016 год.
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