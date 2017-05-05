Поздравление с Днем Победы от мэра Нижнего Тагила Сергея Носова

Поздравляю вас с самым дорогим для каждого россиянина и самым главным днем нашего Отечества – Днем Победы!

Есть даты, которые навсегда остаются в мировой истории, - их немало. И только редкие из них живут в народной памяти, передаются от сердца к сердцу. Такой датой является 9 мая 1945 года – день, который объединяет всех нас. И потому такой отклик получила акция «Бессмертный полк». Пока мы помним о людях, защитивших нашу страну, они с нами, они живы.

72 года назад отгремели залпы орудий Великой Отечественной. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что совсем недавно казалось невероятным. Зарубежными идеологами делаются многочисленные попытки переписать историю. Ставится под сомнение победа советского народа - победа, добытая беспримерным мужеством на фронте и в тылу.

Но никому не отнять у России статус страны-победительницы. Как не стереть и память о том, что тогда, в 1945-м, наша страна одержала победу не только над нацистской Германией. Был повержена сама фашистская идеология. Десятки миллионов наших соотечественников отдали за это самое дорогое – свою жизнь.

Огромный вклад в Победу внес Нижний Тагил. Наш город находился далеко от линии фронта, но в каждом его районе стоят монументы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Стоит на пьедесталах и знаменитая тагильская «тридцатьчетверка» - символ мощи российского оружия. Переход производства на военные рельсы произошел здесь в сроки, каких мировая история еще не знала. Уверен, Нижний Тагил достоин звания «Город воинской славы»!

Дорогие ветераны, вы отстояли нашу страну и в трудные послевоенные годы подняли ее из руин. Выше всего на свете для вас была любовь к Родине. Наш сыновний долг – быть достойными вас, поколения победителей.

Дорогие тагильчане, с праздником вас, с Днем Победы! Счастья вам, здоровья! И пусть наше небо всегда будет мирным!