Рабочая встреча полпреда Игоря Холманских и гендиректора УВЗ Александра Потапова пройдет в Нижнем Тагиле 10 мая
5 мая 2017, 08:20Политика
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В скором времени в Нижнем Тагиле состоится встреча между полпредом президента РФ в УрФО Игорем Холманских и новым гендиректором корпорации Уралвагонзавод Александром Потаповым.
Рабочая поездка в Нижний Тагил состоится 10 мая, передает Правда УрФО.
Известно, что полпред помимо экскурсии по УВЗ, осмотрит социальные объекты корпорации, к примеру, больницу.
Напомним, Александр Потапов был назначен новым руководителем корпорации в начале марта 2017 года. Ранее он занимал должность заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации.
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