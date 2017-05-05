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Рабочая встреча полпреда Игоря Холманских и гендиректора УВЗ Александра Потапова пройдет в Нижнем Тагиле 10 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рабочая встреча полпреда Игоря Холманских и гендиректора УВЗ Александра Потапова пройдет в Нижнем Тагиле 10 мая

5 мая 2017, 08:20Политика
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