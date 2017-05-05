Рабочая встреча полпреда Игоря Холманских и гендиректора УВЗ Александра Потапова пройдет в Нижнем Тагиле 10 мая

Известно, что полпред помимо экскурсии по УВЗ, осмотрит социальные объекты корпорации, к примеру, больницу.

Напомним, Александр Потапов был назначен новым руководителем корпорации в начале марта 2017 года. Ранее он занимал должность заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации.