Губернатор Евгений Куйвашев вызван в суд из-за отмены выборов мэра в Екатеринбурге

Областной суд Свердловской области вызвал губернатора Евгения Куйвашева в качестве ответчика по иску юриста Валерия Андреева, который требует отменить новую систему выбора мэра Екатеринбурга. По мнению юриста, Заксобрание Свердловской области нарушило федеральное законодательство, когда приняло закон об отмене выборов главы Екатеринбурга.
Сам Андреев говорит, что вызвать в суд губернатора была не его инициатива. При подаче иска ответчиком юрист указал Законодательное собрание, а суд привлёк Куйвашева в качестве второго ответчика. Губернатор вызывается на заседание в качестве должностного лица, пишет Е1.