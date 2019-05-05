Активисты потребовали Высокинского декоммунизировать Екатеринбург
Вчера, 22:24ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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19 жителей Екатеринбурга направили в мэрию столицы Урала обращение с требованием переименовать советские улицы Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Курирует это обращение скандальная активистка Оксана Иванова, передаёт «Накануне».
Подписавшиеся под письмом мэру Екатеринбурга хотят, чтобы власти переименовали улицы, некогда названные в честь героев революции 1917 года и Гражданской войны на Урале.
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