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Активисты потребовали Высокинского декоммунизировать Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
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Активисты потребовали Высокинского декоммунизировать Екатеринбург

Вчера, 22:24ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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