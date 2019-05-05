В Госдуме назвали стрельбу депутата Ионина в Камышлове «безобразием»
Председатель комиссии государственной думы РФ по депутатской этике Отари Аршба назвал поступок Дмитрия Ионина безобразием, о чём он заявил во время беседы на радиостанции «Говорит Москва».
Он также отметил, что депутатская комиссия устроит встречу по поводу резонансного поступка после выходных.
Считаю, что это просто безобразие. Ни о каких этических нормах в этой связи говорить не приходится. Это больше похоже на хулиганство, которое классифицируется как уголовное преступление, отметил Аршба.
Отмечается, что Ионин обладает депутатской неприкосновенностью, пишет 360.ru. Только после того, как Госдума лишит народного избранника иммунитета, против Ионина будут возможны следственные действия.
Напомним, что информация о стрельбе из автомата около жилого дома в Камышлове появилась 4 мая. На кадрах видео, которое снял очевидец, видно группу мужчин. Один из них, похожий на Ионина, стоит с автоматом, а потом выпускает несколько очередей вверх.