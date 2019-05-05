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В Госдуме назвали стрельбу депутата Ионина в Камышлове «безобразием»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
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В Госдуме назвали стрельбу депутата Ионина в Камышлове «безобразием»

Вчера, 21:47ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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