В Госдуме назвали стрельбу депутата Ионина в Камышлове «безобразием»

Он также отметил, что депутатская комиссия устроит встречу по поводу резонансного поступка после выходных.

Считаю, что это просто безобразие. Ни о каких этических нормах в этой связи говорить не приходится. Это больше похоже на хулиганство, которое классифицируется как уголовное преступление, отметил Аршба.

Отмечается, что Ионин обладает депутатской неприкосновенностью, пишет 360.ru. Только после того, как Госдума лишит народного избранника иммунитета, против Ионина будут возможны следственные действия.