Кампанию за голосование по изменениям в Конституции РФ планируют начать 15 июня

Об этом изданию сообщила секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина. При этом комиссия будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе.

Обстановка, конечно, не только будет, она должна учитываться, но я еще раз хотела бы подчеркнуть, что (до начала кампании.— примечание издания) практически полтора месяца, поэтому говорить сейчас что-то, прогнозировать невозможно, пояснила Гришина.

По словам секретаря ЦИК, вопрос о переносе единого дня голосования, запланированного на 13 сентября, пока не поднимался.