Кампанию за голосование по изменениям в Конституции РФ планируют начать 15 июня
ЦИК считает, что самый поздний срок для начала избирательной компании по изменениям в Конституцию России – это 15 июня, пишет РИА-Новости.
Об этом изданию сообщила секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина. При этом комиссия будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе.
Обстановка, конечно, не только будет, она должна учитываться, но я еще раз хотела бы подчеркнуть, что (до начала кампании.— примечание издания) практически полтора месяца, поэтому говорить сейчас что-то, прогнозировать невозможно, пояснила Гришина.
По словам секретаря ЦИК, вопрос о переносе единого дня голосования, запланированного на 13 сентября, пока не поднимался.
Изначально голосование по поправкам к Конституции планировалось провести 22 апреля. Этот же день хотели сделать официально выходным, чтобы дать людям возможность выразить свою гражданскую позицию. Однако из-за введения противоэпидемиологического режима в стране, сроки голосования перенесли на более позднюю дату.