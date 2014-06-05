Путин вернул графу «против всех» на муниципальных выборах

Теперь если большинство избирателей проголосует против всех кандидатов, выборы будут считаться недействительными. В этом случае назначат повторное голосование.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко. 23 мая закон принят в окончательном чтении, а 28 мая его одобрил Совет Федерации. Изначально он предполагал введение графы «против всех» в избирательных бюллетенях на всех выборах, кроме президентских. Однако депутаты убрали из документа поправки о внесении изменений на региональных и федеральных парламентских выборах.