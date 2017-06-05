Евгений Куйвашев прибыл в Нижний Тагил: представители штаба ЧС доложили врио губернатора о работе по устранению последствий урагана (ФОТО)
5 июня 2017, 14:45ПолитикаПавел Щербина
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Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области – Евгений Куйвашев – 5 июня прибыл с визитом в Нижний Тагил в рамках выездного заседания комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Сюжеты: Нижний Тагил
Чиновник осмотрел объекты Нижнего Тагила, повреждённые ураганом: среди них – школу №65. Также запланировано посещение крыши дома №73, с которого упала кровля, нанеся травмы тагильчанке.
Фотоотчет - Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017
В ходе визита Евгений Куйвашев ознакомился с ходом восстановительных работ в городе. Сопровождали врио губернатора области в Нижнем Тагиле ключевые лица, задействованные в штабе ЧС.
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На фото: Евгений Куйвашев, 5 июня, 2017 г.
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На фото: Сергей Носов, 5 июня, 2017 г.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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