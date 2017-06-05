Евгений Куйвашев прибыл в Нижний Тагил: представители штаба ЧС доложили врио губернатора о работе по устранению последствий урагана (ФОТО)

Чиновник осмотрел объекты Нижнего Тагила, повреждённые ураганом : среди них – школу №65 . Также запланировано посещение крыши дома №73, с которого упала кровля , нанеся травмы тагильчанке.

В ходе визита Евгений Куйвашев ознакомился с ходом восстановительных работ в городе. Сопровождали врио губернатора области в Нижнем Тагиле ключевые лица, задействованные в штабе ЧС.