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Евгений Куйвашев прибыл в Нижний Тагил: представители штаба ЧС доложили врио губернатора о работе по устранению последствий урагана (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Куйвашев прибыл в Нижний Тагил: представители штаба ЧС доложили врио губернатора о работе по устранению последствий урагана (ФОТО)

5 июня 2017, 14:45ПолитикаПавел Щербина
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