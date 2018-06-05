Начальник ГУ МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов уволен приказом президента РФ
5 июня, 14:05Политика
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4 июня 2018 года Владимир Путин подписал указ о снятии с должности начальника кемеровского МЧС Александра Мамонтова, который в процессе расследования пожара в ТРЦ «Зимняя Вишня» арестован за халатность.
На официальном портале правовой информации 4 июня 2018 года размещен указ президента России об увольнении главы ГУ МЧС России по Кемеровской области и ряда сотрудников, занимавших высокие чины в МВД, СК и МЧС.
Александр Мамонтов занимал пост начальника ГУ МЧС по Кемеровской области 5 лет. В 2018 году должно было быть принято решение о дальнейшей службе начальника ГУ МЧС региона, сообщает газета «Кузбасс».
В марте 2018 года произошла трагедия в ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово, в которой погибли 23 взрослых и 37 детей. Александр Мамонтов в процессе расследования деталей происшествия был отправлен под арест с обвинением в халатности.
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