Начальник ГУ МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов уволен приказом президента РФ

На официальном портале правовой информации 4 июня 2018 года размещен указ президента России об увольнении главы ГУ МЧС России по Кемеровской области и ряда сотрудников, занимавших высокие чины в МВД, СК и МЧС.

Александр Мамонтов занимал пост начальника ГУ МЧС по Кемеровской области 5 лет. В 2018 году должно было быть принято решение о дальнейшей службе начальника ГУ МЧС региона, сообщает газета «Кузбасс».

В марте 2018 года произошла трагедия в ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово, в которой погибли 23 взрослых и 37 детей. Александр Мамонтов в процессе расследования деталей происшествия был отправлен под арест с обвинением в халатности.