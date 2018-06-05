Прямые выборы мэра в Нижнем Тагиле отменены Свердловским Заксобранием
5 июня, 15:55Политика
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5 июня депутаты Свердловского Заксобрания приняли решение об отмене прямых выборов в Нижнем Тагиле. Теперь глава Нижнего Тагила будет избираться депутатами из числа кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соответствующую поправку внесли депутаты Свердловского Заксобрания в ст. 5 областного закона «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
По мнению депутатов Свердловской области, такая система позволит выбрать человека, который сможет работать с бюджетом Нижнего Тагила и поможет привлечь дополнительные инвестиции в город. Кроме того, новая система выборов позволит экономить бюджетные средства.
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