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Прямые выборы мэра в Нижнем Тагиле отменены Свердловским Заксобранием
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прямые выборы мэра в Нижнем Тагиле отменены Свердловским Заксобранием

5 июня, 15:55Политика
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