Руководитель свердловского исполкома «Единой России» подал в отставку после праймериз
Глава свердловского областного исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Косинцев принял решение уйти в отставку. Существует несколько версии того, почему это произошло.
4 июня на стол секретаря регионального политсовета «Единой России» легло заявление об отставке главы исполкома Александра Косинцева. В ближайшее время оно будет рассмотрено и согласовано президиумом генерального совета партии.
Косинцев рассказал журналистам, что его пригласили на пост для проведения трёх избирательных компаний - губернаторской, президентской и праймериз. После выполнения поставленных задач Александр Петрович планирует вернуться на прежнее место работы.
По информации URA.ru, свердловские политологи называют иные причины отставки главы исполкома: от конфликтов с коллегами по партии до неудовлетворительных итогов праймериз.
Александр Косинцев рекомендовал назначить в качестве своего преемника действующего первого заместителя исполкома Андрея Мозолина.
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