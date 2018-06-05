Руководитель свердловского исполкома «Единой России» подал в отставку после праймериз

4 июня на стол секретаря регионального политсовета «Единой России» легло заявление об отставке главы исполкома Александра Косинцева. В ближайшее время оно будет рассмотрено и согласовано президиумом генерального совета партии.

Косинцев рассказал журналистам, что его пригласили на пост для проведения трёх избирательных компаний - губернаторской, президентской и праймериз. После выполнения поставленных задач Александр Петрович планирует вернуться на прежнее место работы.

По информации URA.ru, свердловские политологи называют иные причины отставки главы исполкома: от конфликтов с коллегами по партии до неудовлетворительных итогов праймериз.

Александр Косинцев рекомендовал назначить в качестве своего преемника действующего первого заместителя исполкома Андрея Мозолина.