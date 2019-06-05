Евгений Куйвашев рассказал главе МИД о международном потенциале Свердловской области

Сегодня в Москве прошла встреча, в которой приняли участие главы регионов, руководящие сотрудники администрации президента и федеральных органов власти.

Глава Свердловской области в своем выступлении отметил, что регион занимает сильные позиции в плане укрепления международных отношений, в частности отношений между Россией и СНГ.

Кроме проведения различных форумов, направленных на укрепление межрегионального сотрудничества, в области на 24% увеличился товарооборот со странами СНГ.