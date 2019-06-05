Евгений Куйвашев рассказал главе МИД о международном потенциале Свердловской области
Сегодня, 19:21ПолитикаФото: Министерство иностранных дел
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5 июня Евгений Куйвашев встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе встречи губернатор Свердловской области представил опыт Урала, как региона, который активно вовлечен в международную повестку, сообщает департамент информполитики.
Сегодня в Москве прошла встреча, в которой приняли участие главы регионов, руководящие сотрудники администрации президента и федеральных органов власти.
Глава Свердловской области в своем выступлении отметил, что регион занимает сильные позиции в плане укрепления международных отношений, в частности отношений между Россией и СНГ.
Кроме проведения различных форумов, направленных на укрепление межрегионального сотрудничества, в области на 24% увеличился товарооборот со странами СНГ.
В 2020 году в столице Урала пройдет межрегиональная конференция. Также планируется провести Всемирный день городов для обмена опытом по реализации гуманитарных проектов с международным участием.
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