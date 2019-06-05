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#домахорошо
Евгений Куйвашев рассказал главе МИД о международном потенциале Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Евгений Куйвашев рассказал главе МИД о международном потенциале Свердловской области

Сегодня, 19:21ПолитикаФото: Министерство иностранных дел
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