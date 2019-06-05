В аппарате губернатора Свердловской области произошли перестановки
Сегодня, 11:08ПолитикаФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Несколько кадровых изменений произошли в аппарате правительства и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает «Джаст медиа».
От занимаемой должности была освобождена заместитель министра по социальной политике Ксения Зуева. Среди новых назначений: Юлия Алексеева назначена заместителем директора департамента информационной политики, а Елена Николаева стала заместителем министра по управлению госимуществом.
Аппарат губернатора и правительства региона сейчас возглавляет председатель свердловской избирательной комиссии Валерий Чайников.
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