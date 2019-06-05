В Астраханской области врио губернатора ушел в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов по собственному желанию ушел в отставку. На его должность назначен Игорь Бабушкин, сообщает ТАСС.
Сегодня, 5 июня, стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Бабушкин, который с 2014 по 2018 год был замруководителя Федерального агентства по управлению госимуществом. С 25 сентября 2018 года Бабушкина назначили заместителем полномочного представителя президента России в Северно-Кавказском федеральном округе.
Ранее Астраханская областная дума назначила проведение выборов главы региона на 8 сентября 2019 года. Впервые в кампании смогут поучаствовать самовыдвиженцы.
Напомним, 26 сентября 2018 года в отставку ушел губернатор Астраханской области Александр Жилкин. На его место был назначен Сергей Морозов, который ранее работал помощником министра обороны России и был замруководителя Федеральной таможенной службы.