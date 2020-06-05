Эксперт рассказал, какие поправки в Конституцию нужно было принять еще 10 лет назад

Сам Зорин оценивает поправки в Конституцию оценивает позитивно. Он считает, что есть ряд блоков, которым требовалась дополнительная конституционная регламентация, а выделение некоторых сфер общественной или политической жизни является важным.

В то же время всегда можно будет поднять вопрос поправок. Это динамичный механизм, хотя сложилось мнение более консервативное, и я его придерживаюсь, о том, что Конституцию нужно трогать редко. Но бывают реалии, и такие фундаментальные поправки вносятся у нас за 25 лет второй раз, рассказывает Александр Зорин.

Первой важно поправкой он назвал защиту суверенитета России, то есть, что недопустимо нарушать территориальную целостность страны. Вторая поправка — историческая роль России, которая не была отмечена в 1993 году. Он считает, что это неправильно.

Следующие важные поправки, по мнению Зорина, касаются безопасности. Россия принимает меры, чтобы не просто поддержать, но и укрепить международный мир. То есть, государство уже на уровне конституции показывает, что оно поддерживает мир, а не войну.

Еще одна поправка — это ежегодная индексация пенсий. Пенсионных реформ было много и иногда выходило так, что люди получали меньше, чем должны были. Сейчас будет закреплен ежегодный рост этих выплат.

Лидер партии «Россия будущего» отмечает, что есть и другие поправки «на будущее» — это обеспечение безопасности при использовании информационных технологий и обороте цифровых данных. Эту «новую реальность» нельзя оставлять без внимания. Кроме того, вводится ряд поправок по национализации имущества, например, прокурорам, депутатам и губернаторам запрещается иметь зарубежное гражданство, вид на жительство и счета в банках.

Актуальность поправок, по мнению Александра Зорина, обусловлена дисбалансом на международно-правовой арене. К примеру, в обход ООН выполняются различные операции — США направляют свои войска в другие страны. А, например, Сирия просит помощи у России. То есть, ООН отодвигается. К тому же, против страны введены санкции, нарушаются нормы и принципы международного права.

То есть такие поправки, как защита суверенитета, нужно было принимать ещё раньше, лет 10 назад. Что касается исторической правды, поскольку искажение истории началось после 70-летия Победы: тогда стали говорить, что СССР напал на Польшу, оккупировал страны Латвии. Это также требует реакции государства на конституционном уровне, рассказывает Александр Зорин.

В некоторых моментах лидер партии «Россия будущего» согласен с критиками. Так, к примеру, в пенсионной реформе не закреплен размер индексации. То есть, если в Конституции закрепляется МРОТ, но нет привязки к индексации пенсионерам, то тут он согласен с критиками. Однако федеральным законом это можно закрепить.

Еще критики утверждают, что Россия выйдет из Европейского суда по правам человека. На самом деле это не так, потому что Россия находится во всех международных организациях и выполняет их требования. Однако если такие решения будут покушаться на суверенитет или вторгаться во внутренние дела, то в Конституционном суде можно проверить, соответствуют ли они нашему основному документу.

Кроме того, в Конституции остается и светский характер государства и отсоединение ее от церкви. Так, поправкой предлагается показать традиционализм русского народа. Тем более, что никаких обязанностей поправка не предполагает. Не будет, по его словам, и пожизненного срока президента, так как в поправках говорится о двух сроках и даже стерто слово подряд.

Дату голосования Зорин оценивает положительно, так как юридически о нем предупредили за месяц, как и полагается, а еще это два инкубационных периода коронавируса. Он отмечает, что эпидемиологическая ситуация нормализовывается и даже на два периода имеется защита и проверка по уменьшению числа заболевших. Кроме того, во время голосования граждане должны будут соблюдать социальную дистанцию, использовать маски, перчатки, а также бесконтактно предъявлять документы.

Зорин добавил, что разъяснительной работы с гражданами недостаточно, потому что основной формой являются эксперты.

Они говорят каким-то сухим языком. Нужно не забывать, что молодёжь и основное население не обладают юридической грамотностью. Поэтому в простых и понятных формах надо доносить суть поправок, на уровне тех же социальных сетей, отмечает Зорин.