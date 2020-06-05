Путин назвал важным закрепление поправки о защите животных в Конституции

Эту тему поднял спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты Сергей Бурлаков. По его мнению, внесение поправки об ответственном отношении к животным является своевременным.

Путин согласился с Бурлаковым и отметил, что внесение этой поправки относится к вопросу о цивилизованности общества.