Путин назвал важным закрепление поправки о защите животных в Конституции
Сегодня, 20:07ПолитикаФото: Пресс-служба Кремля
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5 июня Владимир Путин провёл встречу с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты. Президент отметил, что поправка, касающаяся ответственного отношения к животным, является востребованной среди запланированных норм в Конституции, пишет ТАСС.
Эту тему поднял спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты Сергей Бурлаков. По его мнению, внесение поправки об ответственном отношении к животным является своевременным.
Путин согласился с Бурлаковым и отметил, что внесение этой поправки относится к вопросу о цивилизованности общества.
Напомним, что голосование за поправки к Главному закону старны перенесли из-за пандемии коронавируса на 1 июля. До основного дня голосования в течение семи дней также можно будет отдать свой голос.
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