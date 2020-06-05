В Екатеринбурге ожидают приезд Владимира Путина

В Екатеринбурге планируется провести заседание Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. На данный момент точная дата неизвестна. Хотя, предполагается, что пройдет заседание к конце сентября или начале октября.

Он отметил, что все зависит от ситуации с коронавирусом. Кроме того, стратегия развития физкультуры и спорта, которая была ранее, уже заканчивается и требуется рассмотреть новую.