В Екатеринбурге ожидают приезд Владимира Путина

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В начале осени этого года Екатеринбург может посетить Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге планируется провести заседание Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. На данный момент точная дата неизвестна. Хотя, предполагается, что пройдет заседание к конце сентября или начале октября.
Он отметил, что все зависит от ситуации с коронавирусом. Кроме того, стратегия развития физкультуры и спорта, которая была ранее, уже заканчивается и требуется рассмотреть новую.
По словам Левитина, имеется срок до 30 июня, в который нужно разработать стратегию с учетом замечаний. На данный момент при разработке нужно учесть опыт передовых спортивных стран. Кроме того, спортивный график должен быть увязан с международным.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей