Во время голосования по Конституции не будет вестись видеонаблюдение из-за пандемии

Во время пресс-конференции глава избирательной комиссии Владимир Русинов рассказал, что по требованиям Роспотребнадзора голосование будет проходить несколькими способами. Чтобы обезопасить жителей от распространения инфекции, разрабатывается новая форма голосования в придомовых территориях, где установят шатры.

Территориальные избиркомы и администрации муниципалитетов будут принимать решения о размещении данных сооружений. Сегодня конкретизируются детали по организации шатров.

Для голосования каждому гражданину будут предоставлены пакеты со средствами индивидуальной защиты, в которые входят: маска, перчатки, антисептик, одноразовая ручка. Средства на базовый набор предметов будут выделены из федерального бюджета.

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Так же, в целях безопасности в Свердловской области планируется проведение тестирования на COVID-19 для всех участников участковых избирательных комиссий, которые составили более 24 тысяч человек.

Напомним, что голосование по правкам Конституции РФ состоится с 25 июня по 1 июля. Представители ЦИК, являющиеся организаторами мероприятия, отмечают, что на его проведение не распространяются требования законодательства о выборах и референдуме.