Двое екатеринбуржцев бросились в огонь для спасения жителей горящего дома

Двое екатеринбуржцев бросились в огонь для спасения жителей горящего дома

Двое екатеринбуржцев бросились в огонь для спасения жителей горящего дома

Сегодня, 20:09
Политика
Фото: pixabay.com
Жителей загоревшегося дома спасли двое прохожих. В Малом Истоке в субботу днём частный дом охватил пожар. Однако ещё до приезда спецслужб двое проходящих мимо жителей Екатеринбурга смогли выбить окно и спасти из здания троих жильцов, которые, как говорят очевидцы, были в состоянии алкогольного опьянения.

Двое молодых людей выбили окно и вытащили из дома сначала мужчину, потом женщину. Затем они с моим молодым человеком побежали вытаскивать из огня еще одного мужчину, его спасли, рассказала Е1 очевидица пожара.

Сообщение о пожаре на улице Боковая было получено в 14:37. На данный момент на месте происшествия продолжают работу МЧС. Возгорание случилось в частном жилом доме и уже к 14:50 пожарным удалось предотвратить распространение огня.

Несколько недель назад также произошёл пожар на базе отдыха «Таватуй» из-за загоревшейся бани. В результате огонь охватил 300 квадратных метров, но никто не пострадал, так как ещё до прибытия помощи люди смогли самостоятельно эвакуироваться. Благодаря действию пожарных огонь удалось локализовать и избежать возможных жертв.

Сюжеты:
Екатеринбург
пожарпожары в Свердловской области
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