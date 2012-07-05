Александр Маслов: «Не исключено, что у меня появятся мэрские амбиции»

Корреспондент: Александр Викторович, работу администрации Нижнего Тагилаи, в частности, мэра Валентины Исаевой депутаты признали неудовлетворительной. Почему по итогам 2011 года, а не раньше? Ведьпрошлые годы были гораздо хуже, но таких оценок не ставили?

АлександрМаслов: Во-первых, у нас обновилась городская дума. У нас в марте былиизбраны депутаты 6 созыва. Много пришло новых людей со своим видением.Те оценки, которые мы дали сейчас, мы, к сожалению, не могли дать впрошлом году потому, что многие депутаты не пользовались своим мнением, абыли ангажированы определенными структурами.

Корреспондент: То есть сейчас более свободная дума?

Александр Маслов: Да, дума сейчас более свободная, более демократичная и депутаты высказывают абсолютно объективные оценки. Я хочу напомнить, что в 2011 году, когда мы голосовали за отчет 2010 года, дума тоже была не полностью согласна с работой администрации, и голосовало всего 16 человек. Многие депутаты, зная проблемы 2010 года, просто отказались голосовать. Поэтому эта ситуация назревала. Обновленная дума сейчас имеет новое мнение и мы, на мой взгляд, абсолютно объективную ситуацию в 2011 году дали и я согласен с оценками многих экспертов, которые пишут, что оценка, которую дали депутаты сейчас, она характеризует работу городской администрации за все 4 года.

Корреспондент: Какие именно претензии были у депутатов к главе города? Какие конкретно минусы в работе чиновников Вы считаете основными? В ЖКХ, городской инфраструктуре, строительстве, здравоохранении, образовании?

Александр Маслов: Очень четко сформулировала свою позицию комиссия по городскому хозяйству и ЖКХ, и, я думаю, тагильчане с этим согласятся: в городе именно в этой сфере накопилось огромное количество проблем, которые не решаются. Мы долго уповали и говорили, что в городе очень скудный бюджет, мы не можем решать никакие городские проблемы, но как только в прошлом году к нам пришли областные деньги, целевые деньги, оказалось, что чиновники администрации не могут реализовать эти проекты, не могут эффективно использовать средства, которые есть. Это провал, в первую очередь, программы «1000 дворов», на которую тагильчане до сих пор жалуются и до сих пор мы не уверены, будет ли эта программа закончена в 2012 году. Это неосвоенные деньги по дорогам.

Вы помните, мы совсем недавно разбирались с вами, что происходит с ливневыми канализациями в городе. Приходят деньги на дороги, но ливневую канализацию никто не делает. Город весь затоплен, проблема не решается. То есть нет системного подхода в городском хозяйстве на наш взгляд. Сфера здравоохранения, сфера образования… Здравоохранение – 49% укомплектованность и в 2011 году это еще была вотчина администрации города. Мы с вам об этом еще поговорим. Образование – у нас разрушенные школы, разрушенные детские сады. Слава богу, мы в бюджете 2012 года впервые за многие годы заложили 52 миллиона рублей на ремонты в наших школах и детских садах. Директора школ и садиков просто вздохнули с облегчением, потому что в последние годы этого не делалось. Вопросов масса. Строительство – администрация отчиталась, что увеличила в 2 раза по сравнению в 2010 годом темпы строительства жилья. Но по сравнению с областными показателями в 3 раза Нижний Тагил строит жилья меньше. Мусор, город не благоустроен, это видно, я думаю, каждому.

Корреспондент: Некоторые депутаты аргументировали необходимость выставить неудовлетворительную оценку тем, что это поможет привлечь внимание областных и федеральных властей к проблемам Нижнего Тагила, поможет наполнить бюджет. Это может так подействовать?

Александр Маслов: Я не согласен с этой точкой зрения. Мы должны здесь в первую очередь ставить объективную оценку работе. А если мы хотим донести свою позицию до областных или федеральных властей, это нужно делать другими способами. Но поскольку прецедентов неудовлетворительной оценки мало, в том числе и в области, я думаю, это привлекло внимание областных и федеральных чиновников.

Корреспондент: То есть это что-то поможет исправить?

Александр Маслов: Я думаю, да.

Корреспондент: На сайт vsenovostint.ru поступают вопросы. В частности, люди спрашивают, кто конкретно из депутатов голосовал за неудовлетворительную оценку, кто – против, кто – воздержался, и кого не было на этом заседании думы?

Александр Маслов: Не было 2 депутатов по уважительным причинам. Это Сергей Чеканов и Олег Бахтеев. Поэтому работало 25 человек. Я не буду говорить, как именно кто из них проголосовал, потому что не знаю и не имею права. Но свою позицию я могу высказать: депутаты, подконтрольные корпорации ЕВРАЗ, проголосовали за удовлетворительную оценку.

Корреспондент: Еще один вопрос, который поступил на наш сайт. Он касается праймериз «Единой России». Напомним, при помощи этой процедуры партия выбирает официального кандидата на пост главы Нижнего Тагила. Выборы уже в октябре состоятся. Люди спрашивают, почему Вашей фамилии нет в списках претендентов?

Александр Маслов: Я считаю, что карьера у человека должна складываться поступательно. Я 8 лет проработал на Белой горе, создавая крупнейший комплекс, потом руководил им. 3 месяца работаю в Нижнетагильской городской думе. Я думаю, что я должен и этот этап пройти. Не исключено, что в будущем у меня такие амбиции появятся.

Корреспондент: То есть не в этот раз, но возможно в будущем?

Александр Маслов: Возможно. Возможно всё.

Корреспондент: Интригу сохраняете? Кстати, у тагильчан вообще возникают вопросы по кандидатам, которые «Единая Россия» на праймериз выставила. Спрашивают, почему такие слабые кандидаты?

Александр Маслов: Во-первых, у нас не самые слабые кандидаты. Там есть и депутаты городской думы, и глава Ленинского района, многие другие перспективные люди. Я хочу напомнить нашим жителям, что согласно положению о праймериз наш областной исполнительный комитет вплоть до последнего момента вправе внести еще одну кандидатуру. Я думаю, эта кандидатура у нас в скором времени появится. И я вам смогу прокомментировать все подробности.

Корреспондент: На заседании комиссии по соцполитике в среду депутаты встречались с заместителем министра здравоохранения Свердловской области. Какие острые проблемы тагильской медицины депутаты обсуждали?

Александр Маслов: В первую очередь это переход тагильского здравоохранения под юрисдикцию правительства Свердловской области. Сейчас у нас нет управления здравоохранения в городе. Сейчас у нас есть территориальный отдел, который занимается целым кустом. Он в Нижнем Тагиле находится и практически всем Горноуральским округом занимается. До конца непонятно ни депутатам, ни жителям области чего – плюсов или минусов, мы вынесли больше из этого переподчинения из города в область.

Корреспондент: Можно подробнее про плюсы и минусы?

Александр Маслов: Пока плюсов не так много, как нам бы хотелось. Действительно, мы в городе имеем возможность сейчас на учреждения здравоохранения получать дополнительные средства. За 2011-2012 годы на модернизацию учреждений здравоохранения в Нижнем Тагиле было направлено около 600 миллионов рублей. Это порядка 150 миллионов на ремонт помещений, остальные средства – на закупу медицинской техники. Для Нижнего Тагила это неплохие деньги, но поскольку в модернизацию в последние годы не вкладывалось ни копейки, надо вкладывать в десятки раз больше.

То, что город, как и прежде, не имеет нормального штата врачей – что в 2010, что в 2011, что в 2012 году мы ненамного усилили штат врачей в Нижнем Тагиле. С 46% в 2010 году до 49% в 2012. Это крайне низкий показатель и во всем Горнозаводском округе Свердловской области мы занимаем последнее место. Врачей надо привлекать и одной из основных тем в обсуждении на заседании постоянной комиссии было – как привлечь специалистов и не обязательно молодых, врачей – узких специалистов в Нижний Тагил. Сейчас не только студенты едут работать в города. Сейчас есть фактор миграции. Об этом нам доложил замминистра здравоохранения.

Из других регионов Российской Федерации, из бывших стран СНГ врачи мигрируют в те места, где им комфортнее, где им предлагают лучшие условия. И на взгляд областной структуры Минздрава и тагильских депутатов в первую очередь надо решать вопрос с жильем. Служебное жилье – это один из тех факторов, которые могут привлечь специалистов приехать в Нижний Тагил, жить здесь и работать. Потому что зарплаты в области здравоохранения не самые низкие. Средняя зарплата более 30 тысяч рублей составляет в отрасли. Поэтому врачей, конечно же, нужно привлекать служебным жильем и уровнем жизни, уровнем комфортности в городе.

Корреспондент: Все говорят, что привлекать новые кадры в тагильскую медицину нужно с помощью жилья. А как быть с теми врачами, кто уже много лет проработал, но не имеет права на служебное жилье?

Александр Маслов: Мы сейчас думаем с депутатами и с нами соглашается Минздрав, что надо разрабатывать областную целевую программу по обеспечению врачей жильем. Следом за этим Нижний Тагил должен такую программу создать. На примере программы «Молодая семья». Мы же помогаем молодым семьям приобрести квартиры…

Корреспондент: Как известно, там огромная очередь и многие семьи выбывают из нее, достигнув 35 лет, так и не получив помощь на покупку жилья.

Александр Маслов: Не смотря на то, что эта очередь есть, в 2011 году 48 семей получили жилищные сертификаты. Такого не было никогда. И, кстати, впервые по настоянию депутатов городской думы мы 27 сертификатов дали чисто от города, из городского бюджета. Поэтому способ решения вопроса, на мой взгляд, есть. Мы сейчас будем отрабатывать с депутатами областной думы. Такая целевая программа по врачам должна быть. У нас две, наверное, самых важных профессии – это учителя и врачи, – без которых мы обойтись никогда не сможем. И если у нас в городе нет врачей… Сегодня уже отмечается, что закрываются травматологические отделения из-за отсутствия специалистов. Стоит вопрос жизни и смерти. Я думаю, горожане нас поддержат: врачам надо выделять жилье. Иначе город не будет жить.

Корреспондент: К спортивной теме перейдем. 15 июля стартует очередной сезон нижнетагильского ФК «Уралец». Команда не смогла оформить заявку во второй дивизион из-за отсутствия инфраструктуры, и продолжит выступать в третьей Лиге. Планируют ли депутаты нижнетагильской городской Думы на предстоящей корректировке бюджета увеличить финансирование футбольного клуба? Для сравнения, бюджеты таких ФК как «Тобол», ФК «Металлург» и ФК «Торпедо», ежегодно составляют около 25 миллионов рублей каждый. Бюджет «Уральца» сегодня около 12 миллионов.

Александр Маслов: Во-первых, слава Богу, что команда появилась вновь. Мы все любители футбола. Это самый любимый, наверное, вид спорта в мире. Мы все переживаем за нашу родную команду, которая десятилетия существовала в нашем городе. К сожалению, ЕВРАЗ не смог финансировать эту команду, и она была брошена. Буквально только в прошлом году город начал ей помогать, мы изыскивали средства. В этом году мы планируем порядка 2 миллионов рублей выделить футбольному клубу «Уралец». К сожалению, дефицит бюджета у нас предельный и больше мы вряд ли сможем дать денег. Область еще дает 10 миллионов. Остальные деньги… Мы сейчас работаем с Советом директоров промышленных предприятий. Мы надеемся собрать у спонсоров. Пока, к сожалению, других вариантов финансирования нет.

Корреспондент: вопрос от Олега Козлова. Недавно начались ремонты дорог, однако в областных субсидиях не была предусмотрена статья на ремонт трамвайных путей. Соответственно, ремонт дорожного полотна (проспект Мира, Ленина) производится без замены путей. Почему специалистами администрации города не была предусмотрена соответствующая статья расхода при проектировании работ на улицах? Дума, как орган, контролирующий расход денежных средств, могла бы проверить данный вопрос. Тем более что когда через год-два-три придется делать ремонт пути, придется вскрывать новую дорогу.

Александр Маслов: Дело в том, что это областные целевые деньги и без согласования с областью мы не можем включить какие-то свои «хотелки». Могу лишь отметить, что на ключевых перекрестках у нас будут поменяны плиты. Сейчас плиты заказаны на заводах, и эти участки будут отремонтированы с заменой плит.

Корреспондент: Валерий Климов задал следующий вопрос. Валентина Исаева в прямом эфире на «Тагил-ТВ» назвала вас и вашу партию некомпетентной. Считаете ли вы целесообразным после этих слов, освободить пост председателя Думы и главы местного отделения ЕР?

Александр Маслов: Есть положение, по которому именно администрация города подотчетна городской думе, а не наоборот. Депутаты – это представители народа, представители избирателей. Именно они должны требовать отчет от администрации города. Администрация города не вправе это делать, не полномочна это делать, и это даже некорректно. Какую депутаты дали оценку – еще раз скажу, что она объективна. К партии «Единая Россия», думаю, это здесь применять не надо. У нас есть несколько фракций в городской думе. Это «Единая Россия», КПРФ, один представитель ЛДПР и «Справедливая Россия». И большинство депутатов, кстати, и оппозиционных в том числе, поддержали данное решение. Поэтому на партийную принадлежность ссылки здесь, я думаю, неуместны.

Корреспондент: Анонимус интересуется, быстро ли разобрались со своим планшетником? Какой он у вас? Apple или другой?

Александр Маслов: Планшет iPad, разобрался не до конца, потому что нет времени все преимущества его применять. Я в основном работаю в дороге с документами. Потому что очень удобно, когда ты перемещаешься, получать оперативную информацию, оперативные документы. А со всеми остальными «примочками» просто времени нет разбираться, и вряд ли будет возможность пользоваться ими.

Корреспондент: Человек, который тоже не подписался, спрашивает: где купаетесь в жару? В бассейне на Белой, или выезжаете куда?

Александр Маслов: Купаться удается не так часто, потому что выходных не так много. Но если и купаюсь, то купаюсь на своем участке в поселке Антоновский, где у меня 5,5 соток земли. Пока купаюсь в реке Чернушка. Мне там нравится, и никуда не собираюсь в другое место ездить.