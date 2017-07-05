Главные линии сотрудничества России и Китая обсуждались на XI пленарном заседании комитета дружбы, мира и развития

4 июля в состоявшемся в Москве пленарном заседании Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития приняли участие члены китайской делегации. Сторону России представляли различные деятели международной политики, спорта и культуры.

Среди них был издатель газеты «Советский спорт» Сергей Колушев, председатель Совета по культуре Федор Бондарчук и другие.

Главными линиями двухстороннего сотрудничества в области спорта и ЗОЖ, по словам Колушева, являются три основных направления: развитие и популяризация зимних видов спорта, футбола в КНР, популяризация физической культуры и здорового образа жизни населения двух стран.

Сергей Колушев подчеркнул, что опыт России в проведении Олимпийских игр в Сочи мог бы пригодиться Китаю при подготовке Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022 году.

О футболе он рассказал следующее:

Во время Чемпионата мира 2018 будет реализован проект «Дом Китая», который станет местом гостеприимства для китайских любителей футбола, а россияне и другие гости чемпионата смогут познакомиться с туристическим и спортивным потенциалом Поднебесной. Также в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве между Российским Футбольным Союзом и Китайской Футбольной Ассоциацией.

А популяризация ЗОЖ и физкультуры поможет обеим странам больше сблизить народы и сплотиться во взращивании здоровых наций.

Завершилось заседание встречей президента РФ Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и членов Комитета в Кремле.