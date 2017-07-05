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Главные линии сотрудничества России и Китая обсуждались на XI пленарном заседании комитета дружбы, мира и развития
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главные линии сотрудничества России и Китая обсуждались на XI пленарном заседании комитета дружбы, мира и развития

5 июля 2017, 19:55Политика
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