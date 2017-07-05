Главные линии сотрудничества России и Китая обсуждались на XI пленарном заседании комитета дружбы, мира и развития
Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву состоялось XI пленарное заседание Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития.
4 июля в состоявшемся в Москве пленарном заседании Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития приняли участие члены китайской делегации. Сторону России представляли различные деятели международной политики, спорта и культуры.
Среди них был издатель газеты «Советский спорт» Сергей Колушев, председатель Совета по культуре Федор Бондарчук и другие.
Главными линиями двухстороннего сотрудничества в области спорта и ЗОЖ, по словам Колушева, являются три основных направления: развитие и популяризация зимних видов спорта, футбола в КНР, популяризация физической культуры и здорового образа жизни населения двух стран.
Сергей Колушев подчеркнул, что опыт России в проведении Олимпийских игр в Сочи мог бы пригодиться Китаю при подготовке Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022 году.
О футболе он рассказал следующее:
Во время Чемпионата мира 2018 будет реализован проект «Дом Китая», который станет местом гостеприимства для китайских любителей футбола, а россияне и другие гости чемпионата смогут познакомиться с туристическим и спортивным потенциалом Поднебесной. Также в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве между Российским Футбольным Союзом и Китайской Футбольной Ассоциацией.
А популяризация ЗОЖ и физкультуры поможет обеим странам больше сблизить народы и сплотиться во взращивании здоровых наций.
Завершилось заседание встречей президента РФ Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и членов Комитета в Кремле.
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