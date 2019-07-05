Депутаты думы Екатеринбурга не приняли доклад Высокинского

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Сегодня в гордуме Екатеринбурга депутаты не приняли доклад мэра Александра Высокинского, ему не хватило голосов, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Мэр огласил доклад пред 28 депутатами. По регламенты для принятия отчета необходимо было 19 положительных голосов. Для его приятия не хватило одного голоса. Таким образом отчет мэрии не принят, но и не отклонён.
Мы не поставили никакой оценки. Если будет следующее заседание, то, возможно, мы заслушаем отчёт ещё раз, пояснил Игорь Володин.
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