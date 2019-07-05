Пинаев попросил тагильских чиновников помочь пострадавшим в Иркутской области

Желающие, как объяснили в администрации, могут через отдел кадров написать заявление об удержании части зарплаты для отправки пострадавшим.

Ситуация в крайней степени тяжёлая. Ассоциация муниципальных образований, где пострадали территории, обратились к свердловчанам. Каждый из нас должен откликнуться, никого не принуждаю,сказал Владислав Пинаев.

Напомним, что с 25 июня в Иркутской области затоплены 98 населенных пунктов, эвакуированы более 2,5 тысячи человек, пострадало жилье более 30 тысяч человек, по последним данным, погибли 20 человек. Разрушены мосты и дороги, затоплено 49 социально значимых объектов. 3 июля в нижнетагильском отделении Красного Креста открыли сбор вещей и продуктов для пострадавших от наводнения.