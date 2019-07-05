В Кремле подтвердили визит Владимира Путина в Екатеринбург

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Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин приедет в Екатеринбург на следующей неделе, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Путин приедет в столицу Урала на саммит GMIS-2019. Дмитрий Песков рассказал, что президент выступит на саммите. При этом Песков не уточнил точную дату визита президента.
Саммит пройдет с 9 по 11 июля, одновременно с ним с 8 по 11 будет проходить международная промышленная выставка ИННОПРОМ.
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