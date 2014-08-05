Свердловская область пока не получит средств на обустройство беженцев с Украины

Межбюджетные трансферты получили 40 субъектов РФ. «Число лиц, находящихся в пунктах временного размещения, и продолжительность их пребывания там изменяется ежедневно. Также может измениться число субъектов Федерации, где развернуты пункты временного размещения. Соответственно, Минрегиону России поручено представить до 10 сентября 2014 года предложения по распределению межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 сентября 2014 года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, – отмечается в справке к документу».