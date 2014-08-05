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Свердловская область пока не получит средств на обустройство беженцев с Украины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область пока не получит средств на обустройство беженцев с Украины

5 августа 2014, 12:45Политика
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