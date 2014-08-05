Свердловская область пока не получит средств на обустройство беженцев с Украины
Российское правительство распределило почти 366 миллионов рублей на социально-бытовое обустройство беженцев с Украины и находящихся в пунктах временного размещения в регионах России, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина во вторник. Свердловская область в этот список пока не вошла.
Межбюджетные трансферты получили 40 субъектов РФ. «Число лиц, находящихся в пунктах временного размещения, и продолжительность их пребывания там изменяется ежедневно. Также может измениться число субъектов Федерации, где развернуты пункты временного размещения. Соответственно, Минрегиону России поручено представить до 10 сентября 2014 года предложения по распределению межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 сентября 2014 года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, – отмечается в справке к документу».
Напомним, Свердловская область, которая приютила несколько сотен вынужденных переселенцев, должна будет все необходимые расходы нести самостоятельно. Отметим, что соседние уральские регионы - Тюменская область и Челябинская трансферт получили.
© TagilCity.ru