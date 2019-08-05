Екатеринбургские общественники требуют эксгумации останков на месте центра Шипулина

Первое заседание комиссия провела 5 августа. В ней приняли участие также представители застройщика и спортсмены. Екатеринбургский общественный деятель, историк Алексей Мосин положительно оценил ход дискуссии.

Кажется, мы нашли взаимопонимание с представителями застройщика и спортсменами. Люди нас услышали. В рабочей группе нет противников строительства комплекса. Пусть комплекс будет — это же хорошо! Но если случится так, что он будет построен, а потом окажется, что строительством захвачена часть захоронений, о визитах иностранных спортсменов и болельщиков придется забыть. К нам просто не поедут,отметил Мосин.

Представители рабочей группы на данный момент пытаются найти документы при помощи которых можно будет точно установить границы захоронений. Они направили запросы в ФСБ, но ответа не получили.

Никаких планов нигде нет? Я думаю, это не совсем так. Наша задача найти документы. Затем достаточно будет просто сопоставить два плана — захоронений и застройки,рассказал Мосин журналистам.