Екатеринбургские общественники требуют эксгумации останков на месте центра Шипулина
Начало строительных работ биатлонного центра имени Антона Шипулина будет курировать специальная группа, созданная из экспертов по археологии и представителей общественности. Одна из первых задач — установить точные границы массовых захоронений жертв сталинских репрессий, сообщают «Европейско-азиатские новости».
Первое заседание комиссия провела 5 августа. В ней приняли участие также представители застройщика и спортсмены. Екатеринбургский общественный деятель, историк Алексей Мосин положительно оценил ход дискуссии.
Кажется, мы нашли взаимопонимание с представителями застройщика и спортсменами. Люди нас услышали. В рабочей группе нет противников строительства комплекса. Пусть комплекс будет — это же хорошо! Но если случится так, что он будет построен, а потом окажется, что строительством захвачена часть захоронений, о визитах иностранных спортсменов и болельщиков придется забыть. К нам просто не поедут,отметил Мосин.
Представители рабочей группы на данный момент пытаются найти документы при помощи которых можно будет точно установить границы захоронений. Они направили запросы в ФСБ, но ответа не получили.
Никаких планов нигде нет? Я думаю, это не совсем так. Наша задача найти документы. Затем достаточно будет просто сопоставить два плана — захоронений и застройки,рассказал Мосин журналистам.
Напомним, что о строительстве нового комплекса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в конце марта. Он же предложил назвать его в честь биатлониста Антона Шипулина. В апреле в Екатеринбурге прошли публичные слушания на которых 277 голосовавших поддержали идею, 48 — выступили против, еще 24 — воздержались от голосования. Главным доводом против строительства многофункционального комплекса стало то, что его возведение планируется на предположительном месте массовых расстрелов в 30–40-е годы XX века.