Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер покинет свой пост

Должность генконсула Картер занял в августе 2017 года. До этого он работал дипломатом Госдепа США, затем – в американском посольстве в Коломбо. С 2000 по 2003 год Картер занимал пост в политическом отделе посольства США в Москве, после чего работал в отделах Госдепартамента по России, Украине, Польше и в посольстве США в Варшаве.