Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер покинет свой пост
Сегодня, 13:30ПолитикаФото: сайт консульства США в России
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Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер покидает столицу Урала.
Сюжеты: Екатеринбург
Срок полномочий генерального консула истекает в августе, по информации Ура.ру, его должность займет женщина.
Должность генконсула Картер занял в августе 2017 года. До этого он работал дипломатом Госдепа США, затем – в американском посольстве в Коломбо. С 2000 по 2003 год Картер занимал пост в политическом отделе посольства США в Москве, после чего работал в отделах Госдепартамента по России, Украине, Польше и в посольстве США в Варшаве.
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