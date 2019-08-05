Итоги недели: самые влиятельные тагильчане, бойкот врачей и один день на мусоровозе

Из Демидовской больницы уволилось сразу несколько хирургов. Медики сообщили TagilCity.ru, что врачи не выдерживают нагрузки и массово пишут заявления на увольнение. Руководство больницы в срочном порядке ищет кадры.

Фото: tagilcity.ru

Журналист TagilCity.ru несколько дней ездил с работниками мусоровоза, и, как выяснилось, им есть что ответить на жалобы о слишком высоких ценах и свалках. Чего стоит только это: «Люди вообще не думают, что выкидывают. Кто на что горазд, то и несут. Никто не заморачивается».

Фото: tagilcity.ru

Тагильский рынок коммерческой недвижимости находится в сильном упадке. Стагнация началась во втором квартале 2019 года и в сравнении с 2018-м продажи снизились на треть, а хуже всего дела обстоят с производственным и складскими помещениями. Разбираемся, почему это произошло и чего ждать дальше.

Фото: Сергей Патрушев, TagilCity.ru

Заместитель генерального директора по коммуникациям «Уралвагонзавода» Дмитрий Калениченко уволился по собственному желанию. На прощание он оставил читателям TagilCity.ru несколько тёплых слов.

Фото: официальный сайт УВЗ

Съездили в Серов и посмотрели, как там готовятся к выборам Госдуму. Местные, оказывается, не в восторге от кандидатов. Говорят, что эти выборы больше похожи на анекдот. Не слишком смешной, правда. Ну, судите сами.

Фото: Сергей Патрушев, TagilCity.ru