Итоги недели: самые влиятельные тагильчане, бойкот врачей и один день на мусоровозе
Вспоминаем главные события прошедшей недели для Нижнего Тагила.
Из Демидовской больницы уволилось сразу несколько хирургов. Медики сообщили TagilCity.ru, что врачи не выдерживают нагрузки и массово пишут заявления на увольнение. Руководство больницы в срочном порядке ищет кадры.
Журналист TagilCity.ru несколько дней ездил с работниками мусоровоза, и, как выяснилось, им есть что ответить на жалобы о слишком высоких ценах и свалках. Чего стоит только это: «Люди вообще не думают, что выкидывают. Кто на что горазд, то и несут. Никто не заморачивается».
Тагильский рынок коммерческой недвижимости находится в сильном упадке. Стагнация началась во втором квартале 2019 года и в сравнении с 2018-м продажи снизились на треть, а хуже всего дела обстоят с производственным и складскими помещениями. Разбираемся, почему это произошло и чего ждать дальше.
Заместитель генерального директора по коммуникациям «Уралвагонзавода» Дмитрий Калениченко уволился по собственному желанию. На прощание он оставил читателям TagilCity.ru несколько тёплых слов.
Съездили в Серов и посмотрели, как там готовятся к выборам Госдуму. Местные, оказывается, не в восторге от кандидатов. Говорят, что эти выборы больше похожи на анекдот. Не слишком смешной, правда. Ну, судите сами.
И, конечно, главное событие прошлой недели — публикация рейтинга самых влиятельных персон Нижнего Тагила. Десятки экспертов, которые разбираются в публичной и знакомы со скрытыми процессами, расставили тагильских чиновников, депутатов, силовиков и топ-менеджеров по степени их влияния на жизнь города. На всех местах — от первого до последнего — указаны те, кто в значительной степени воздействует или способен воздействовать на жизнь Нижнего Тагила или, иными словами, может «решить вопрос», а влиятельность подобного уровня — это власть. Так что их надо знать в лицо.