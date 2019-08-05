В Каменске-Уральском продавщицу госпитализировали после драки за место на рынке

Инцидент произошёл 5 августа в 15:30. Одна из участниц конфликта торговала вещами, а другая продавала овощи. Причиной стала делёжка удобного места.

Словесная перепалка перешла в применение силы, после чего одну из продавщиц с травмой головы госпитализировали. Обстоятельства получения травмы остаются неизвестными, полиция на место происшествия со слов очевидцев не приезжала, также неизвестно были ли после поданы какие-то заявления.