В Каменске-Уральском продавщицу госпитализировали после драки за место на рынке
Сегодня, 21:44ПолитикаФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Две жительницы Каменска-Уральского, торгующие на мини-рынке не поделили территорию. Конфликт вылился в драку, в результате которой одну из участниц доставили в больницу, сообщает «Комсомольская правда Екатеринбург».
Инцидент произошёл 5 августа в 15:30. Одна из участниц конфликта торговала вещами, а другая продавала овощи. Причиной стала делёжка удобного места.
Словесная перепалка перешла в применение силы, после чего одну из продавщиц с травмой головы госпитализировали. Обстоятельства получения травмы остаются неизвестными, полиция на место происшествия со слов очевидцев не приезжала, также неизвестно были ли после поданы какие-то заявления.
Днём ранее пассажиры рейса Стамбул — Екатеринбург подрались на борту самолета. Вылет задержали на 45 минут, а троих виновников конфликта сняли с рейса.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей