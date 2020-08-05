Экс-директор НТМК Кушнарев опроверг информацию о баллотировании в Госдуму

Никаких в Госдуму, разве я похож на человека, который собирается в Госдуму?!заявил депутат.

Издание, со ссылкой на собственный источник утверждает, что команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева готовит Кушнарева к баллотированию в депутаты Госдумы по Нижнетагильскому городскому округу на место Алексея Балыбердина, который сейчас занимает эту должность.

По словам инсайдера, именно этим можно объяснить создание оплачиваемого поста в областном парламенте для бывшего ТОП-менеджера. Он считает, что никто не ожидал такого назначения.

Напомним, ранее Алексей Кушнарев покинул пост управляющего директора «ЕВРАЗ-НТМК». О том, что он уволится редакции TagilCity.ru сообщили собственные источники. Однако информацию опровергали, а позднее она подтвердилась.