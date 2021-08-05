Участники онлайн-тренировки из десяти городов России установили мировой рекорд

По сообщению издания, «Пятерочка» проводит корпоративную летнюю спартакиаду семь лет подряд, сообщает eg.ru. В этом году мероприятие состоялось тридцать первого июля сразу в десяти городах Российской Федерации, а его участниками стали свыше шестисот человек — сотрудников торговой сети, а также всех желающих, кто разделяет принципы здорового образа жизни.
Стоит отметить, что для попадания в Книгу рекордов Гиннесса мероприятие должно собрать не менее пятисот участников, а его продолжительность составлять не меньше тридцати минут и не больше четырех часов без перерыва. При этом участникам необходимо отправлять фотографии в спортивной форме, созданные по конкретным критериям и строго в момент проведения тренировки, на протяжении которой на мобильном устройстве должны быть включена камера.
Куратором спартакиады «Пятерочки» стал известный российский лыжник, чемпион ОИ Александр Легков. Тренировка проводилась в течение 45 минут под руководством тренера Руслана Панова, который также является экспертом групповых программ и ведущим шоу на федеральных телеканалах.
«Для регистрации рекорда потребовалось чёткое и слаженное выполнение всех упражнений. Думаю, что та позитивная атмосфера, которая сложилась на тренировке, вовлечёт как можно больше людей в спорт, замотивирует их на регулярные занятия физкультурой», — рассказала HRD торговой сети «Пятёрочка» Лариса Бодягина.
Необходимо отметить, что торговая сеть «Пятерочка» — первая компания во всем мире, установившая подобный рекорд. На протяжении семи лет торговая сеть проводила ежегодно корпоративные спартакиады для своих сотрудников, а также людей, которые разделяют философию здорового образа жизни.
«Мне очень нравится новый тренд, следуя которому современный бизнес реализует и поддерживает ЗОЖ-инициативы. Считаю, что для людей сейчас важно работать в социально ориентированной компании, которая заботится о них, делает полезные для общества проекты», — сказал Легков.