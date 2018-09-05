Голос Евгения Куйвашева зовет екатеринбуржцев на выборы

Жителей Екатеринбурга начали приглашать на выборы, которые состоятся 9 сентября. Горожанам звонит автоответчик, который голосом Евгения Куйвашева рассказывает о «пятилетке развития» и приглашает лично принять участие в выборах, рассказал на своей странице в соцсетях экс-депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Артюх.