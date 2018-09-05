Голос Евгения Куйвашева зовет екатеринбуржцев на выборы

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Жителей Екатеринбурга на выборы приглашает автоответчик, который разговаривает голосом Евгения Куйвашева.
Сюжеты: Екатеринбург
Жителей Екатеринбурга начали приглашать на выборы, которые состоятся 9 сентября. Горожанам звонит автоответчик, который голосом Евгения Куйвашева рассказывает о «пятилетке развития» и приглашает лично принять участие в выборах, рассказал на своей странице в соцсетях экс-депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Артюх.
Ранее, как пишет ZNAK, горожанам звонил автоответчик, который просил принять участие в опросе «За кого вы будете голосовать?»
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