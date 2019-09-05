Обманутых дольщиков на Урале будет защищать специальный фонд

В настоящее время формируется пакет документов, обсуждается софинансировние фонда и разрабатывается нормативно-правовая база.

«Мы получим действенный инструмент, который позволит решать проблемы обманутых дольщиков быстрее и эффективней. Сегодня вся нагрузка по достройке домов в той или иной мере ложится на областной бюджет, будь это выделение земельных участков или прямое финансирование объектов. Использование фонда позволит до 67% средств на завершение строительства получать из федерального бюджета» отметил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько

На обсуждение комиссии также были вынесены вопросы по оказанию помощи дольщикам арамильских долгостроев и второй очереди ЖСК «Бухта Квинс».