Обманутых дольщиков на Урале будет защищать специальный фонд

В Свердловской области будет создан Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, сообщается на официальном сайте правительства региона. В случае банкротства застройщика фонд поможет защитить права покупателей за счёт федерального и регионального бюджетов.
В настоящее время формируется пакет документов, обсуждается софинансировние фонда и разрабатывается нормативно-правовая база.
«Мы получим действенный инструмент, который позволит решать проблемы обманутых дольщиков быстрее и эффективней. Сегодня вся нагрузка по достройке домов в той или иной мере ложится на областной бюджет, будь это выделение земельных участков или прямое финансирование объектов. Использование фонда позволит до 67% средств на завершение строительства получать из федерального бюджета» отметил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько
На обсуждение комиссии также были вынесены вопросы по оказанию помощи дольщикам арамильских долгостроев и второй очереди ЖСК «Бухта Квинс».
Ещё 540 уральцам планируется оказать помощь и разрешить вопросы по семи объектам до конца года, отметил Сергей Бидонько.