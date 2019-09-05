Свердловская область получила высокую оценку на международном форуме

Приглашение на участие региона было получено от ЮНИДО. Помимо Свердловской области предложения в сфере современных промышленных, цифровых, социальных решений в городской среде представили польская Силезия и немецкий Рур.

Вице-спикер Совета Федерации Госдумы Галина Карелова отметила, что промышленный сектор Среднего Урала формировался в течении трехсот лет как опора страны.