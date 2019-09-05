Свердловская область получила высокую оценку на международном форуме
Сегодня, 14:31ПолитикаФото: pixabay.com
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Как ведущий индустриальный центр России, Свердловская область получила высокую оценку в рамках венского форума «Соединяя города 4.0», одним из организаторов которого является ЮНИДО, в сфере инновационных технологий в промышленности и развитии территорий, сообщается на сайте правительства Свердловской области.
Приглашение на участие региона было получено от ЮНИДО. Помимо Свердловской области предложения в сфере современных промышленных, цифровых, социальных решений в городской среде представили польская Силезия и немецкий Рур.
Вице-спикер Совета Федерации Госдумы Галина Карелова отметила, что промышленный сектор Среднего Урала формировался в течении трехсот лет как опора страны.
В последние годы сотрудничество в данном направлении значительно развивается по инициативе губернатора Свердловской области. У региона есть проекты с другими международными организациями, такими как ЮНЕСКО, Хабитат, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и иными.
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