Митинг против признания СМИ и журналистов иноагентами прошёл в Екатеринбурге

Митинг против признания СМИ и журналистов иноагентами прошёл в Екатеринбурге
Митинг против признания СМИ и журналистов иноагентами прошёл в Екатеринбурге
Сегодня, 14:28ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге около тридцати человек собрались на акцию против закона об иноагентах. Запланированный митинг был согласован с властями накануне.

Информацию о проведении шествия на своей странице во ВКонтакте выложили в группе «Екб — это мой город #безбашенныйЕкатеринбург». Пришедшие на площадь Обороны люди говорили о том, что не согласны с частью формулировок из нового закона об иноагентах. Согласно документу, статус иностранного агента может получить не только организация, но и любой гражданин, получивший деньги из-за границы.

Изначально акцию планировали провести на улице Труда, однако, по информации 66.ру, в горадминистрации заявили о другом мероприятии, назначенном здесь в это же время. Аналогичные акции прошли и в других городах России.

По закону об иностранных агентах СМИ и журналисты обязаны маркировать свои сообщения. Среди самых известных изданий иноагентами признаны Meduza, VTimes, The Insider, «Важные истории», телеканал «Дождь». Журналисты уже обратились к Владимиру Путину с просьбой пересмотреть закон. В Кремле пообещали рассмотреть предложение.

Сюжеты:
Екатеринбург
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