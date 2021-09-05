Митинг против признания СМИ и журналистов иноагентами прошёл в Екатеринбурге

Информацию о проведении шествия на своей странице во ВКонтакте выложили в группе «Екб — это мой город #безбашенныйЕкатеринбург». Пришедшие на площадь Обороны люди говорили о том, что не согласны с частью формулировок из нового закона об иноагентах. Согласно документу, статус иностранного агента может получить не только организация, но и любой гражданин, получивший деньги из-за границы.
Изначально акцию планировали провести на улице Труда, однако, по информации 66.ру, в горадминистрации заявили о другом мероприятии, назначенном здесь в это же время. Аналогичные акции прошли и в других городах России.
По закону об иностранных агентах СМИ и журналисты обязаны маркировать свои сообщения. Среди самых известных изданий иноагентами признаны Meduza, VTimes, The Insider, «Важные истории», телеканал «Дождь». Журналисты уже обратились к Владимиру Путину с просьбой пересмотреть закон. В Кремле пообещали рассмотреть предложение.