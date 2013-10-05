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Кудрин предложил установить для каждого региона свой день голосования
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кудрин предложил установить для каждого региона свой день голосования

5 октября 2013, 07:55ПолитикаЕвгения
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