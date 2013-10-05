Кудрин предложил установить для каждого региона свой день голосования

Единый день голосования не оправдан. Тем более в начале сентября… Нужно вернуться как минимум к двум дням голосования. А лучше — каждому субъекту РФ дать свой единый день голосования, удобный для политического цикла этого региона заявил Алексей Кудрин накануне.