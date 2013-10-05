Кудрин предложил установить для каждого региона свой день голосования
5 октября 2013, 07:55ПолитикаЕвгения
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Глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин находит целесообразным установить дни голосования для каждого региона России и отказаться от единого дня голосования по всей стране.
Единый день голосования не оправдан. Тем более в начале сентября… Нужно вернуться как минимум к двум дням голосования. А лучше — каждому субъекту РФ дать свой единый день голосования, удобный для политического цикла этого региона заявил Алексей Кудрин накануне.
При этом бывший министр финансов России подчеркнул, что единый день голосования не дает никакой экономии стране.
Экономия достигается в совмещении в единый день голосования внутри субъекта. А внутри всей страны это не дает серьезной экономии уверен Кудрин.
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