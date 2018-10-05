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Что хотят сделать с Нижним Тагилом кандидаты на пост главы города?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Что хотят сделать с Нижним Тагилом кандидаты на пост главы города?

Сегодня, 21:40ПолитикаЮлия Степанова, Александра Логинова
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