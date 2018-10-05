Что хотят сделать с Нижним Тагилом кандидаты на пост главы города?

В пятницу, 5 октября, в Нижнем Тагиле пять кандидатов на пост главы города рассказали о своих взглядах на программу развития муниципалитета на ближайшие пять лет.

Шестой кандидат - Юрий Черных - от продолжения участия в конкурсе отказался. Поэтому к комиссии и прессе со своими проектами в этот день вышли врип главы города Владислав Пинаев, общественник, блогер Илья Коровин (Илiя Тагильчанинъ), предприниматель Евгений Рохлин, учитель гимназии № 18 Данил Кукутин, председатель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев.

Участники встречи, по-видимому, ожидали наибольший сюрприз (или провал?) от выступления Ильи Коровина. Известный своеобразной лексикой и экспрессией Илья Тагильчанин в этот день присутствующих не развлекал. Он намеревался озвучить программу из 20 пунктов. Установленный регламент в 10 минут позволил общественнику рассказать о пяти наиболее приоритетных, по мнению кандидата.

Первое, что нужно сделать, это провести набор команды опытных, молодых, талантливых организаторов, гражданских активистов и общественников в штат сотрудников администрации. Это то, без чего в принципе не может работать ни один руководитель. Андрей Волегов, Камила Мориак, Сергей Партин, Василий Рыбаков... Такая команда может генерировать новые идеи, которые выведут город из долгов, будут контролировать затраты и будут продвигать новые идеи. За следующие 5 лет нужно в Нижнем Тагиле обновить кровь и сделать прыжок вперед, на что способны только молодые и талантливые ребята, которые в нашем городе есть, но они, к сожалению, пока не услышаны.

Уделил внимание общественник и проблемам ЖКХ. Коровин предложил устанавливать скважины для забора чистой воды на территории дворов. Шефство в школах для ведения диалога с детьми, наведение порядка во дворах и на детских площадках, возобновление работы аэродрома Быньги и детских лагерей «Рябинушка», «Лесная сказка» - такие идеи прозвучали в процессе самопрезентации Ильи Коровина.

Комиссия после выступления попросила кандидата описать структуру органов местного самоуправления. Общественник назвал Счетную палату, Главу города, Городскую думу. Комиссия напомнила о четвертом органе - администрации города.

Три назвал – уже хорошо, пошутил блогер.

О своей неподготовленности к вопросам о нормативных документах общественник ответил просто:

Хотя мне в думе говорили на всякий случай ознакомиться с уставом города, со 131 ФЗ, со структурой администрации, но я поленился и этого не сделал. Сослались, я думаю, на это, на незнание регламентирующих документов. На мой взгляд, пока человек не работает в этой структуре, я думаю, ему не за чем забивать голову ненужной информацией. Пока она для работы не нужна, с ней не за чем в принципе ознакамливаться. Не рекомендовали - и не рекомендовали! Весь город всё равно понимает, что это всего лишь формальность,заявил позже в разговоре с редакцией TagilCity.ru Илья Коровин.

Выступление Ильи Коровина было первым и должно было оттенить выступавшего после него Владислава Пинаева. Однако разительные отличия в наличии знаний и опыта для руководства городом показали совсем другие кандидаты.

Так, Александр Усольцев наибольшее внимание уделил собственной персоне, а не конкретным предложениям по развитию города. Он пространно рассказывал о своем образовании, опыте работы, участии в различных съездах и курсах повышения квалификации. Первичная самопрезентация заняла 4 минуты из предложенных 10, а на собственный же вопрос «Что я предлагаю?» Александр Усольцев ответил новыми фактами из своей биографии.

Моя программа изложена в монографии «Как нам обустроить Нижний Тагил», и она написана в духе Солженицына. У нас с ним много общего. Он тоже, оказывается, был физиком, потом стал писателем. У меня сейчас тоже вышла книга,поделился с комиссией кандидат.

Презентация состояла из распространения в зале нескольких распечаток так называемой монографии. Присутствующие ощутили эффект некой рекламной промо-акции, когда пресс-секретарю думы пришлось раздать распечатки присутствующим журналистам. Оценить грамотность кандидата и попытаться найти суть в документе предлагаем читателям самостоятельно:

Основным более-менее озвученным предложением Усольцева стало сокращение штата депутатов в 5 раз и упразднение районных администраций.

Можно в разы повысить эффективность системы... Можно сократить штат депутатов раз в 5-6 и значительно повысить эффективность в несколько раз. Сейчас система такова, что есть деление города на районы: а они фактически дублируют полномочия городской администрации. Это лишние бюджетные расходы.

При этом изменение системы местного самоуправления юрист Усольцев видит в делении города на общины - по примеру коммун в Германии, Франции - по месту жительства. Чем это отличается от действующих районных администраций - кандидат не уточнил.

Недовольство имеющейся системой высказал и бизнесмен Евгений Рохлин. В рамках своих планов на потенциальные 5 лет руководства городом он предложил внедрить стратегическое планирование на 25-50 лет. Изучив открытые данные по УВЗ и ЕВРАЗ НТМК, кандидат утвердился в том, что городу необходимо планирование на более длительные периоды.

Однако собственные успехи в планировании кандидат показать не смог: на защиту проекта он пришел без презентации.

Если бы я знал, что можно было бы принести презентацию, я бы ее, конечно, принес, объяснил отсутствие визуальной части выступления кандидат.

Отдельные акценты Рохлин сделал на важности прироста населения и увеличения доходов. Однако конкретные шаги по достижению этих показателей он не обозначил: ни размер «достойной» зарплаты и из чего она должна складываться, ни способы повышения рождаемости в городе с откровенно депрессивной медициной.

Основным показателем развития должен быть прирост населения, повышение рождаемости коренного населения. Причем такой показатель должен быть выше, чем в аналогичных городах. Основной курс - это повышение доходов и снижение издержек тагильчан, семей, домовладений. Если в городе будет достойный уровень доходов, то и жизнь в нем станет комфортнее, а соответственно есть и другие направления по снижению расходов, особенно в сфере ЖКХ и налогов. Кроме того, развитая инфраструктура, удовлетворяющая самые требовательные запросы, также делает город привлекательнее и конкурентноспособнее.

Евгений Рохлин рассказал о программе «Дом, квартал, улица, район», в рамках которой предложил вести зонирование и выстраивание пешеходных маршрутов. Также кандидат подчеркнул актуальность разработки городских туристических маршрутов, предложил построить теплые остановки общественного транспорта и поддерживать автомобилистов.

Спасибо за интересный доклад, он действительно затрагивает проблематику и всех волнующихся, резюмировал выступление кандидата Никита Беркутов.

Комиссия напомнила предпринимателю, что на посту главы города человек не имеет права заниматься какой-либо коммерческой деятельностью и лоббировать чьи-либо интересы. Это замечание, вероятно, появилось у комиссии, потому что в распечатанной презентации предпринимателя присутствовала информация о разработках теплых остановок одной их новосибирских фирм.

Кандидат на пост главы Нижнего Тагила учитель Данил Кукутин в свой профессиональный праздник рассказал о том, что основы менеджмента почерпнул в том числе и в классном руководстве.

Основное внимание Кукутин - видимо, в силу возраста и опыта - уделял проектам, связанным с проблемами именно молодежи. Он предложил возобновить строительные бригады студентов, включение их в процесс работы и зарабатывание денег в рамках города, а не за его пределами.

Отличие Нижнего Тагила от Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга - молодежь не может зарабатывать здесь. В других городах студенты параллельно могут работать. Нам нужно создать условия, чтобы деньги, заработанные здесь, они тратились тоже здесь,Кукутин обосновал необходимость инвестиций в проекты для молодежи не только социально, но и экономически.

Велосипедная сеть, подготовка юных инженеров, привлечение студентов, открытие кафедры туризма, развитие системы стипендий, создание концертного комплекса для приглашения звезд, строительство аэропорта гражданской авиации на базе Салки - неполный перечень озвученных кандидатом идей и проектов.

Я рад, что смог уложиться в 10 минут, и всё, что я запланировал – рассказал тезисы, пути решения проблемы. Я готов был к любым вопросам от комиссии. Ведя такие предметы, как история, обществознание, география, экономика, я широко ориентируюсь в областях, поэтому для меня это не проблема. Моя программа хорошо разработана, есть ряд конкретных предложений, проработанных целой командой. Я думаю, что комиссия нашла в этих решениях актуальность, в ряде предложений. Пока что я являюсь учителем, баллотируюсь на пост главы города, пока от мэрии других предложений не поступало. Пока являюсь также руководителем сообщества молодых педагогов, депутатом молодежного парламента, это огромный объем общественной деятельности,заявил Данил Кукутин.

Владислав Пинаев представил вниманию комиссии и новые идеи, и этапы реализации уже заявленных проектов.

Врип главы города говорил о всестороннем развитии города, взаимодействии с градообразующими предприятиями и привлекательности Нижнего Тагила для молодежи. Отдельно кандидат обозначил проблему с медицинскими кадрами.

Жилье, комнаты в общежитиях не помогают - люди приезжают работать в больницы Нижнего Тагила, а позже все равно уезжают. Необходимо продумать, каким образом еще удержать медиков в городе.

Концессия по водоснабжению, реабилитация Черноисточинского водохранилища, строительство моста через пруд, которое снимет разгрузку с исторического центра, включение города в национальный проект по безопасным дорогам, укрепление здоровья спортсменов, развитие детского спорта, полный переход на односменное обучение - презентация Пинаева охватила все значимые стороны.

Масштаб исторического наследия Нижнего Тагила вряд ли сравним с другими городами Урала. Будет создан комплексный культурный объект по организации научной деятельности, досуга. Будет проведено благоустройство прилегающих территорий, отреставрируют музейный комплекс,анонсировал врип главы города очередной проект.

Решение поставленных задач обеспечит достойные условия жизни и благополучие каждого тагильчанина, резюмировал выступление Владислав Пинаев.